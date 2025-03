Vlammenzee verwoest winkelpand in Ovezande

Een flinke uitslaande brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag een leegstaand winkelpand aan de Hoofdstraat compleet in de as gelegd. De vlammen sloegen hoog uit het dak, en de brandweer rukte met man en macht uit om het vuur onder controle te krijgen.

De brand werd rond 01.10 uur ontdekt en verspreidde zich razendsnel. Vier blusvoertuigen, twee waterwagens en een ladderwagen werden ingezet. Ondanks de grote uitslaande vlammen wisten de brandweerlieden te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen. Die liepen wel lichte schade op, meldt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

Urenlang nablussen

Rond 02.35 uur kon het sein 'brand meester' worden gegeven, maar de brandweer was nog uren bezig met nablussen. Om de laatste resten vuur te doven, werd een kraan ingezet om de deels ingestorte gevels neer te halen. Stichting Salvage is opgeroepen om de eigenaren te helpen bij de schadeafhandeling.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.