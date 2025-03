Zeer grote brand in Weert, industriepand volledig verloren

In Weert heeft zaterdagmiddag een grote brand gewoed in een leegstaand industriepand aan de Kempenweg. De brandweer werd rond 15.00 uur gealarmeerd en rukte met meerdere eenheden uit. Na uren blussen is de brand inmiddels onder controle, meldt de brandweer.

Het vuur ontstond in de leegstaande kantoren van een voormalig industriecomplex en verspreidde zich over een lengte van 75 meter bij 20 meter breedte. Vanwege de omvang en mogelijke impact op de waterwinning werden extra bluseenheden opgeroepen.

Veel rook, maar geen gevaar voor omgeving

Tijdens de brand kwam veel rook vrij, maar volgens de brandweer had dit geen impact op de landelijke omgeving. De rook trok snel omhoog en verdween grotendeels in de lucht. Mensen in het achterliggende bosgebied kregen het advies het gebied te verlaten.

Omdat het gebouw grotendeels verloren was, besloot de brandweer het pand gecontroleerd te laten uitbranden. Met een kraan werden delen van het pand uit elkaar gehaald om het nablussen te vergemakkelijken. De brandweer is nog bezig met de laatste bluswerkzaamheden.