Grote brand in clubhuis bij voetbalvereniging Apeldoorn

Bij voetbalvereniging CSV op sportpark Ordenbos in Apeldoorn is zaterdagmiddag flinke paniek ontstaan, toen er een felle brand uitbrak in de kleedkamers en opslagruimte van de voetbalclub.

De brand in het clubhuis brak rond 12.30 uur uit, terwijl er spelers op het naastgelegen voetbalveld aan het voetballen waren. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en twee waterwagens ter plaatse.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Eén persoon heeft rook ingeademd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, dat wordt op dit moment onderzocht. De wedstrijden zijn stilgelegd en voor de rest van de dag afgelast.