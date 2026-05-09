Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote brand in clubhuis bij voetbalvereniging Apeldoorn

Brand

Vandaag, 15:17

Link gekopieerd

Bij voetbalvereniging CSV op sportpark Ordenbos in Apeldoorn is zaterdagmiddag flinke paniek ontstaan, toen er een felle brand uitbrak in de kleedkamers en opslagruimte van de voetbalclub.

De brand in het clubhuis brak rond 12.30 uur uit, terwijl er spelers op het naastgelegen voetbalveld aan het voetballen waren. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en twee waterwagens ter plaatse.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Eén persoon heeft rook ingeademd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, dat wordt op dit moment onderzocht. De wedstrijden zijn stilgelegd en voor de rest van de dag afgelast.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Harde knallen gehoord bij zeer grote brand in Amsterdam-West
Harde knallen gehoord bij zeer grote brand in Amsterdam-West
Man in elektrische rolstoel in brand gestoken bij winkelcentrum in Utrecht
Man in elektrische rolstoel in brand gestoken bij winkelcentrum in Utrecht
Net geopend vakantieverblijf voor jeugd met beperking brandt volledig uit
Net geopend vakantieverblijf voor jeugd met beperking brandt volledig uit

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.