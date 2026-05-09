Harde knallen gehoord bij zeer grote brand in Amsterdam-West

In het Westelijk Havengebied van Amsterdam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed bij een recyclingbedrijf aan de Kwadrantweg. Op het terrein stond een grote hoeveelheid schroot in brand. Vanwege de omvang van het vuur schaalde de brandweer op naar het niveau 'zeer grote brand'.

Tijdens de brand waren meerdere harde knallen te horen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is nog onduidelijk waardoor die explosies werden veroorzaakt. De brandweer zette extra materieel in, waaronder crashtenders met grote watertanks. Ook worden drones gebruikt om de situatie vanuit de lucht in kaart te brengen.

Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden en bedrijven in de omgeving kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland waarschuwde dat de rook zich mogelijk ook richting die regio verplaatst.

Uit metingen rondom de brand blijkt vooralsnog dat er geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen. In de directe omgeving van het recyclingbedrijf bevinden zich geen woningen.

Ook grote brand in Limburg

Ook in het Limburgse Swalmen brak zaterdagochtend vroeg een grote brand uit. Bij een metaalverwerkingsbedrijf aan de Witte Koeweg woedde brand waarbij veel rook vrijkwam. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen gemeten.