Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Enorme brand in bedrijfspand in Gelderse Beneden-Leeuwen

Brand

Vandaag, 20:17

Link gekopieerd

In een bedrijfspand in het Gelderse Beneden-Leeuwen is zondagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer is massaal uitgerukt om de brand te bestrijden.

De brandweer kreeg iets na 18 uur zondagavond de melding van een brand binnen. Het hele bedrijfspand staat in brand. De brandweer is druk bezig om te voorkomen dat de brand overslaat naar omliggende panden. Het pand waar de brand uitbraak is volledig verwoest.

Ramen en deuren dicht

Bij de brand zijn stukjes verbrand isolatiemateriaal vrijgekomen, deze worden in de omgeving aangetroffen. De brandweer adviseert mensen deze met een handschoen op te pakken en bij het huisvuil weg te gooien. Ook is geadviseerd uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Brandweer redt pony uit ijskoude water in Meteren
Brandweer redt pony uit ijskoude water in Meteren
Verwarde man steekt eigen woning in brand in Putten
Verwarde man steekt eigen woning in brand in Putten
Brand in Terborg verwoest twee seniorenwoningen, derde heeft waterschade
Brand in Terborg verwoest twee seniorenwoningen, derde heeft waterschade

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.