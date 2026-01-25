Enorme brand in bedrijfspand in Gelderse Beneden-Leeuwen

In een bedrijfspand in het Gelderse Beneden-Leeuwen is zondagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer is massaal uitgerukt om de brand te bestrijden.

De brandweer kreeg iets na 18 uur zondagavond de melding van een brand binnen. Het hele bedrijfspand staat in brand. De brandweer is druk bezig om te voorkomen dat de brand overslaat naar omliggende panden. Het pand waar de brand uitbraak is volledig verwoest.

Ramen en deuren dicht

Bij de brand zijn stukjes verbrand isolatiemateriaal vrijgekomen, deze worden in de omgeving aangetroffen. De brandweer adviseert mensen deze met een handschoen op te pakken en bij het huisvuil weg te gooien. Ook is geadviseerd uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.