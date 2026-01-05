Brandweer redt pony uit ijskoude water in Meteren

Aan de Albrechtshof in het Gelderse Meteren heeft de brandweer maandag een pony uit een sloot gered. Het dier was daar in het water gevallen en slaagde er niet in om er op eigen houtje uit te komen. De pony is onderkoeld geraakt en wordt nog nagekeken.

Maandagmiddag rond 14.55 uur werd de brandweer opgeroepen voor een dier in nood aan de Albrechtshof. De hulpdienst arriveerde net op tijd: het bleek een pony te zijn die in het water was gevallen en het beestje was bij aankomst al behoorlijk onderkoeld.

Met heel wat mankracht en de inzet van een brandweerslang, slaagde de brandweer er uiteindelijk in om de pony uit het water te krijgen. Hierna is het dier met water schoongespoten. Omdat de pony een tijdje onderkoeld is geweest, zal hij nog worden nagekeken.