Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brand in Terborg verwoest twee seniorenwoningen, derde heeft waterschade

Brand

Vandaag, 13:56 - Update: 37 minuten geleden

Link gekopieerd

In de kleine stad Terborg in de Achterhoek heeft een brand voor veel schade gezorgd aan meerdere woningen. Twee woningen zijn onbewoonbaar en een derde heeft waterschade, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

De brand brak in de loop van de ochtend door nog onbekende oorzaak uit aan de Van Wischstraat. Rond de middag had de brandweer het vuur onder controle. Op beelden was te zien dat de vlammen uit het dak sloegen van een van de woningen.

Omroep Gelderland meldt dat het ging om seniorenwoningen. Volgens de brandweer zijn de bewoners ongedeerd. Wel is volgens de omroep een bewoonster naar het ziekenhuis gebracht voor controle na het inademen van rook.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.