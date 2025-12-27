Brand in Terborg verwoest twee seniorenwoningen, derde heeft waterschade

In de kleine stad Terborg in de Achterhoek heeft een brand voor veel schade gezorgd aan meerdere woningen. Twee woningen zijn onbewoonbaar en een derde heeft waterschade, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG).

De brand brak in de loop van de ochtend door nog onbekende oorzaak uit aan de Van Wischstraat. Rond de middag had de brandweer het vuur onder controle. Op beelden was te zien dat de vlammen uit het dak sloegen van een van de woningen.

Omroep Gelderland meldt dat het ging om seniorenwoningen. Volgens de brandweer zijn de bewoners ongedeerd. Wel is volgens de omroep een bewoonster naar het ziekenhuis gebracht voor controle na het inademen van rook.