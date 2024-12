Grote persconferentie aangekondigd over ontwikkelingen rond onderzoek Tarwekamp

Opnieuw komt er een persmoment over de explosie en brand aan de Tarwekamp in Den Haag. De burgemeester, politie het Openbaar Ministerie komen daarvoor zondagavond om 19.00 uur bijeen op het stadhuis aan het Spui. Dit zal live te volgen zijn op de site van Hart van Nederland.

Zaterdagmiddag stond burgemeester Van Zanen de pers ook al te woord. Naast Van Zanen zullen zondag ook korpschef Karin Krukkert en hoofdofficier Margreet Fröber het woord nemen.

De persconferentie volgt op een dag die in het teken staat van onderzoek, bergingswerkzaamheden en een bezoek van minister-president Schoof en minister Van Weel aan de portiekflat. De bewindslieden kregen daarbij begeleiding van Van Zanen en kregen een uitleg van de nog steeds aanwezige hulpdiensten.

Wat gebeurde er?

De ramp aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve vond plaats op zaterdagochtend 7 december rond 06.15 uur, toen er meerdere explosies waren bij een portiekflat. Een groot deel van het gebouw stortte volledig in, waarbij vijf dubbele bovenwoningen werden verwoest. Drie gewonden werden vrij snel na het voorval afgevoerd naar het ziekenhuis. Een vierde werd 's avonds, wonder boven wonder, nog onder het puin vandaan gehaald. Er zijn zeker vijf doden te betreuren.