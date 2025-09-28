Grote brand in flat Zutphen, bewoners midden in de nacht geëvacueerd

In een flat aan de Aert van Nesstraat in Zutphen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. Bewoners moesten midden in de nacht halsoverkop hun huis uit. Volgens de brandweer raakte niemand gewond.

Het vuur ontstond zaterdag rond 23.50 uur in een berging. Door de felle rookontwikkeling trok de rook via het portiek meerdere woningen in. De brandweer rukte met drie blusvoertuigen en een hoogwerker uit om de brand onder controle te krijgen.

Uit voorzorg is rond middernacht het hele flatgebouw ontruimd. Sommige bewoners konden via het trappenhuis naar buiten, anderen moesten met ladders of via de hoogwerker van hun balkon worden gehaald.

Twee uur later, rond 02.00 uur, konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar hun woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.