Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote brand in flat Zutphen, bewoners midden in de nacht geëvacueerd

Brand

Vandaag, 10:04

Link gekopieerd

In een flat aan de Aert van Nesstraat in Zutphen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. Bewoners moesten midden in de nacht halsoverkop hun huis uit. Volgens de brandweer raakte niemand gewond.

Het vuur ontstond zaterdag rond 23.50 uur in een berging. Door de felle rookontwikkeling trok de rook via het portiek meerdere woningen in. De brandweer rukte met drie blusvoertuigen en een hoogwerker uit om de brand onder controle te krijgen.

Uit voorzorg is rond middernacht het hele flatgebouw ontruimd. Sommige bewoners konden via het trappenhuis naar buiten, anderen moesten met ladders of via de hoogwerker van hun balkon worden gehaald.

Twee uur later, rond 02.00 uur, konden de geëvacueerde bewoners weer terug naar hun woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Lees ook

Brand in Middelburg verwoest bakkerij: 'Vier generaties bloed, zweet en tranen'
Brand in Middelburg verwoest bakkerij: 'Vier generaties bloed, zweet en tranen'
Deel flat in Eindhoven ontruimd na vondst tas met mogelijk explosief
Deel flat in Eindhoven ontruimd na vondst tas met mogelijk explosief
Grote brand in rijtjeshuis Coevorden, vuur slaat over naar naastgelegen woning
Grote brand in rijtjeshuis Coevorden, vuur slaat over naar naastgelegen woning

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.