Grote brand in rijtjeshuis Coevorden, vuur slaat over naar naastgelegen woning

In de Breitnerstraat in Coevorden is in de nacht van zondag op maandag een huis volledig uitgebrand. Volgens een correspondent ter plaatse zou de brand zijn begonnen in de keuken van de woning. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al overgeslagen naar een naastgelegen woning.

De vlammen sloegen hoog uit het dak van de middelste woning, waarbij ook de aanbouw aan de achterzijde in brand stond. Aan de andere zijde lijkt eveneens schade te zijn ontstaan, al is nog onduidelijk hoe groot die schade precies is. Voorlopig wordt uitgegaan van schade aan drie woningen. Uit voorzorg zijn alle acht huizen in de straat ontruimd.

Over de oorzaak van de brand is verder nog weinig bekend. Er zouden geen gewonden zijn gevallen, maar uit voorzorg werden wel twee ambulances naar de straat gestuurd. Wanneer bewoners kunnen terugkeren naar hun huis, is nog onbekend.