Grote brand in rijtjeshuis Coevorden, vuur slaat over naar naastgelegen woning

Brand
Vandaag, 07:09
In de Breitnerstraat in Coevorden is in de nacht van zondag op maandag een huis volledig uitgebrand. Volgens een correspondent ter plaatse zou de brand zijn begonnen in de keuken van de woning. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al overgeslagen naar een naastgelegen woning.
De vlammen sloegen hoog uit het dak van de middelste woning, waarbij ook de aanbouw aan de achterzijde in brand stond. Aan de andere zijde lijkt eveneens schade te zijn ontstaan, al is nog onduidelijk hoe groot die schade precies is. Voorlopig wordt uitgegaan van schade aan drie woningen. Uit voorzorg zijn alle acht huizen in de straat ontruimd.
Over de oorzaak van de brand is verder nog weinig bekend. Er zouden geen gewonden zijn gevallen, maar uit voorzorg werden wel twee ambulances naar de straat gestuurd. Wanneer bewoners kunnen terugkeren naar hun huis, is nog onbekend.
Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.