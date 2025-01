Brandweer redt persoon uit brandende woning in IJsselstein

In een woning aan de Engelandstraat in IJsselstein woedt vrijdagochtend een brand. Drie mensen waren in de woning aanwezig toen de brand uitbrak, meldt de veiligheidsregio. Een van hen is door de brandweer uit de woning gehaald, de andere twee konden het huis zelf verlaten. Alle drie zijn naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel.

De woning die in brand staat is een tussenwoning, legt een woordvoerster van de veiligheidsregio uit. De andere huizen van het blok zijn ontruimd. Voor de bewoners is opvang geregeld. Het gaat om zo'n acht personen. Twee buurtbewoners zijn ter controle naar de huisartsenpost gegaan omdat zij rook hadden ingeademd.

Vuur moeilijk te bereiken

De brand is nog niet geblust. Het vuur is moeilijk te bereiken, omdat het op zolder woedt en de trappen in de woning niet meer bruikbaar zijn. De brandweer blust daarom nu van buitenaf, zegt de woordvoerster. Over de wijk IJsselveld trekt als gevolg van de brand veel rook. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek om brandstichting uit te sluiten.

ANP