Deel flat in Eindhoven ontruimd na vondst tas met mogelijk explosief

Crime

Vandaag, 10:26

In Eindhoven is een donderdagochtend een flat aan het Gerretsonplein deels ontruimd nadat in de buurt van het gebouw een tas werd gevonden met mogelijk explosieven. Bewoners worden opgevangen bij een locatie in de buurt.

Volgens Omroep Brabant heeft de tas heeft een mogelijke link met de mislukte aanslag bij een visrestaurant in Eindhoven woensdagavond. De dader werd op heterdaad betrapt en rende weg. In de buurt van het restaurant is volgens de politie een tas met waarschijnlijk cobra's en een brandende vloeistof gevonden.

De omgeving rond de tas is afgezet en meerdere straten zijn deels niet te bereiken. Een explosievenspecialist en forensisch recherche zijn aanwezig. De Explosievenopruimingsdienst is onderweg.

Hart van Nederland/ANP

