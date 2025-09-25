Explosieven geplaatst bij Eindhovense viszaak, dader op heterdaad betrapt

Aan de Kruisstraat in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een poging tot aanslag verijdeld. Voor de deur van viswinkel De Zeester werden twee zware explosieven neergelegd. De dader wilde vermoedelijk benzine gebruiken om de lading aan te steken, maar werd op heterdaad betrapt doordat er nog iemand in de zaak aanwezig was, schrijft het Eindhovens Dagblad. Een enorme explosie bleef daardoor uit.

De dader sloeg direct op de vlucht en liet de explosieven achter. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om zogenoemde shells: illegaal zwaar vuurwerk dat bij ontploffing grote schade kan veroorzaken.

Opvallend is dat de viswinkel nog maar kort geleden in het nieuws was. Vorige week dinsdag viel de politie de zaak al binnen in een groot drugs­onderzoek. Daarbij werd een gezin opgepakt, bestaande uit de 59-jarige vader, de 58-jarige moeder en hun twee zoons van 25 en 30 jaar. Naast de viszaak doorzocht de politie ook woningen en andere bedrijven van de familie.

De Kruisstraat werd in de nacht van woensdag op donderdag deels afgezet voor politieonderzoek. Forensische experts hebben sporen veiliggesteld. De explosieven worden door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald.