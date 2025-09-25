Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Explosieven geplaatst bij Eindhovense viszaak, dader op heterdaad betrapt

Crime

Vandaag, 08:57

Link gekopieerd

Aan de Kruisstraat in Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een poging tot aanslag verijdeld. Voor de deur van viswinkel De Zeester werden twee zware explosieven neergelegd. De dader wilde vermoedelijk benzine gebruiken om de lading aan te steken, maar werd op heterdaad betrapt doordat er nog iemand in de zaak aanwezig was, schrijft het Eindhovens Dagblad. Een enorme explosie bleef daardoor uit.

De dader sloeg direct op de vlucht en liet de explosieven achter. Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om zogenoemde shells: illegaal zwaar vuurwerk dat bij ontploffing grote schade kan veroorzaken.

Opvallend is dat de viswinkel nog maar kort geleden in het nieuws was. Vorige week dinsdag viel de politie de zaak al binnen in een groot drugs­onderzoek. Daarbij werd een gezin opgepakt, bestaande uit de 59-jarige vader, de 58-jarige moeder en hun twee zoons van 25 en 30 jaar. Naast de viszaak doorzocht de politie ook woningen en andere bedrijven van de familie.

De Kruisstraat werd in de nacht van woensdag op donderdag deels afgezet voor politieonderzoek. Forensische experts hebben sporen veiliggesteld. De explosieven worden door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald.

Lees ook

Vier aanhoudingen bij politie-invallen in Eindhoven
Vier aanhoudingen bij politie-invallen in Eindhoven

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.