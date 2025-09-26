Brand in Middelburg verwoest bakkerij: 'Vier generaties bloed, zweet en tranen'

De medewerkers van een van de filialen van Meesterbakker Bliek in Middelburg hoorden woensdagmiddag het NL Alert afgaan. Niet wetende dat het ging om een allesverwoestende brand bij hun hoofdbakkerij even buiten de stad. De schok was groot, bijna het volledige familiebedrijf ging in vlammen op. Het is puinruimen en ervan maken wat er nog van te maken valt. Om de ergste nood te ledigen is er een crowdfundingsactie opgezet.

"Het is hele klap. Vier generaties bloed, zweet en tranen", zegt Patrizio Bliek. Je staat 10-0 achter, en dan komen de tranen en paniek. Het is zwaar, maar je moet keuzes maken en door."

Door collegabakkers is er een noodnetwerk opgezet zodat er wel dagvers brood wordt afgeleverd. En ook is er een crowdfundingsactie opgezet. "We zijn wel goed verzekerd, maar het is de vraag wat ervan komt, vanwege onzekerheid, je weet het nooit. Je kunt het altijd goed gebruiken. Ook voor de zekerheid voor onze mensen. We willen niet dat deze klap ons bedrijf omver duwt."

Hart van Nederland ging langs in Middelburg, het verhaal van Patrizio bekijk je in bovenstaande video.