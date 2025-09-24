Veel rook bij grote brand in bakkerij in Middelburg, NL-Alert verstuurd

Op een bedrijventerrein in Middelburg woedt woensdagmiddag een grote brand bij een bakkerij. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland komt er veel rook vrij, die richting de N57 en het zuiden van de stad trekt. Omwonenden en bedrijven zijn met een NL-Alert gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden.

De bakkerij is niet meer te redden: het pand van zo’n 2000 vierkante meter staat volledig in brand. De brandweer heeft besloten het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Niemand raakte ernstig gewond, al is één persoon door ambulancepersoneel nagekeken vanwege rookinademing.

Beeld: NL-Alert

De rookontwikkeling heeft ook gevolgen voor het verkeer. De N57 is in beide richtingen afgesloten tussen Middelburg-Noord en de aansluiting met de A58. Automobilisten moeten rekening houden met vertraging en omrijden.

Ramptoeristen worden op afstand gehouden

De brand aan de Arnesteinweg trekt veel bekijks. De Veiligheidsregio roept mensen echter op weg te blijven bij de rook en de hulpdiensten niet te hinderen. Voor bedrijven in de buurt geldt het advies om personeel binnen te houden, ramen en deuren dicht te doen en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De veiligheidsregio verwacht dat het blussen van de brand zeker tot ver in de middag gaat duren.