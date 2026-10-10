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Staatssecretaris na brandstichting: 'Handen af van het spoor'

Brand

Vandaag, 10:55

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Staatssecretaris Annet Bertram van Openbaar Vervoer reageert fel op de brandstichting langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Ze noemt het "heel kwalijk en zorgwekkend" dat onbekenden in de nacht van vrijdag op zaterdag brand hebben gesticht. "Handen af van het spoor", laat de CDA-bewindsvrouw via een woordvoerder weten.

Door de brandstichting rijden er voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Onbekenden braken een technische ruimte langs het spoor open en stichtten daar brand.

Politie onderzoekt mogelijke sabotage

De politie doet onderzoek naar de brandstichting. Daarbij wordt ook gekeken of er sprake is van sabotage en wat het mogelijke motief daarachter is.

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Door de brand is het treinverkeer tussen de twee Zuid-Hollandse steden voorlopig stilgelegd. Wanneer de treinen weer kunnen rijden, is nog niet duidelijk.

Eerder ook sabotage op spoor

Het is niet de eerste keer dat het spoor doelwit is van brandstichting of sabotage. In juni vorig jaar werd langs het spoor in Amsterdam brand gesticht. Dat gebeurde tijdens de NAVO-top in Den Haag.

Ook op Prinsjesdag dit jaar werd op meerdere plekken in Nederland het spoor gesaboteerd. Daarbij werden onder meer ijzeren staven op het spoor gelegd.

Door ANP

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