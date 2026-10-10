Geen treinen tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij spoorbrug

Treinreizigers tussen Rotterdam en Delft moeten zaterdag rekening houden met flinke hinder. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Dat melden spoorbeheerder ProRail en de NS.

De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag. Rond 02.30 uur werd een storing aan de spoorbrug bij de Schuyttevaerweg over de Schie gemeld. Vervolgens werden onder meer smeulende kabels aangetroffen.

Wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen als er een treinstoring is? In onderstaande video leggen we het je uit:

3:16 Hart van Nederland legt uit: wat gebeurt er bij een treinstoring?

Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Waarom iemand brand heeft gesticht, is nog niet duidelijk. De politie en brandweer doen onderzoek naar het incident. Ook wordt onderzocht hoe groot de schade aan het spoor precies is.

Nog onduidelijk wanneer treinen weer rijden

Volgens ProRail is het vaststellen van de schade na een brand ingewikkeld. Niet alle schade is direct zichtbaar en ook kabels en installaties onder de oppervlakte kunnen beschadigd zijn.

De spoorbeheerder verwacht in de loop van zaterdag meer duidelijkheid te kunnen geven over hoelang de herstelwerkzaamheden duren en wanneer de treinen weer kunnen rijden.

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