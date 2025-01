Twee woningen onbewoonbaar na felle brand in Elst

Twee huizen in het Gelderse Elst zijn onbewoonbaar geraakt nadat er in de nacht van woensdag op donderdag een hevige brand woedde. In totaal moesten vier huizen in de Mr. Toelstrastraat worden ontruimd omdat het vuur zich snel verspreidde. Er raakte niemand gewond.

De brand brak rond 01.30 uur uit in schuren die tussen de woningen stonden, waarna het vuur oversloeg naar de woningen. Volgens de Veiligheidsregio probeerde een van de bewoners eerst zelf de brand in de schuren te blussen, maar dat mislukte. Daarna kwam hij in de problemen. "Door het oplaaiende vuur kon hij inmiddels niet meer naar binnen en achter het huis kon hij ook niet weg", zegt een woordvoerder.

Mogelijk asbest vrijgekomen

De man wist uiteindelijk via de buren te ontsnappen en is nagekeken door ambulancepersoneel. Hij raakte niet gewond. Volgens een correspondent ter plaatse bestaat het vermoeden dat er asbest in het spel is, omdat er asbestplaten in de tuin lagen. Dit is echter nog niet met zekerheid vastgesteld. De as die in de omgeving neerdaalde, kan volgens de autoriteiten gewoon worden weggespoeld omdat daar geen asbest in zou zitten.

Door een gaslekkage bleef de brand nog lange tijd woeden nadat het vuur al grotendeels onder controle was. Netbeheerder Liander kwam ter plaatse om het lek te dichten, waarna de brand helemaal kon worden uitgeblust. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet bekend.