ZIEN: Dronebeelden tonen verwoesting monumentale boerderij Assen

De brandweer heeft de monumentale boerderij die maandagavond in brand vloog gecontroleerd laten uitbranden. Het rieten dak van de boerderij aan de Witterhaar bij Assen stond vrijwel meteen in brand, daarom was het pand volgens de brandweer niet meer te redden.

De harde wind zorgde er maandag voor dat de brand groter werd en de rook zich snel verspreidde. De rook trok tot over de A28 en voor de achterliggende woonwijk Baggelhuizen werd een NL-alert verstuurd. Er werd opgeroepen om deuren, ramen en ventilatie gesloten te houden.

Groot deel van de nacht

Doordat het rieten dak zo snel in brand was gevlogen, koos de brandweer om het gecontroleerd te laten uitbranden. Door de boerderij te blussen zou er namelijk te veel vliegvuur ontstaan. Dat had ervoor kunnen zorgen dat andere rieten daken in de omgeving ook in brand waren gevlogen. Een groot deel van de nacht is de brandweer bezig geweest met het nablussen van de boerderij.

Een ambulance kwam ter plaatse om een aantal bewoners te controleren op rookinhalatie. Niemand ging mee naar het ziekenhuis. Voor de bewoners is vervangende huisvesting gezocht. De oorzaak van de brand blijft onbekend.