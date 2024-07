Grote brand op bouwterrein Groningen, treinverkeer ligt tot in de middag stil

Op het bouwterrein voor een nieuw busstation in Groningen woedt een uitslaande brand in een gebouw. De brand vindt plaats in de buurt van het treinstation, waardoor het treinverkeer tussen Groningen Europapark en Groningen platligt. Volgens de spoorbeheerder duren de reisbeperkingen tot ongeveer 12.30 uur.

De brand is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen rond 08.45 uur op het dak ontstaan, vermoedelijk door werkzaamheden. "Nu zit het in isolatiemateriaal, waarschijnlijk tussen daklagen", laat de woordvoerder weten.

Rook

Er is een NL-Alert uitgestuurd, die ervoor moet ervoor zorgen dat mensen op afstand blijven, zodat de hulpdiensten hun werk goed kunnen doen. Ook moeten mensen uit de rook blijven, aldus de woordvoerder. "Rook is schadelijk voor de mens."

Er wordt gevraagd om te rijden en het viaduct over de sporen aan de Hereweg te vermijden. De rook gaat daar laag overheen. De rookoverlast zal nog tot zeker twaalf uur duren, schat de veiligheidsregio in.

Hart van Nederland/ANP