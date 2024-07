Grote brand op Arriva-terrein in Maastricht, bussen in vlammen op

Bij een grote brand in een werkplaats van vervoerbedrijf Arriva in Maastricht zijn in de nacht van zondag op maandag "enkele" bussen verwoest.

De dienstregeling kon evenwel gewoon worden opgestart, zegt een woordvoerster van het bedrijf. Ze kon nog geen precies aantal geven, maar het zou om minder dan tien bussen gaan.

Werknemers van het bedrijf hebben bussen die buiten op het terrein stonden, weggereden om ze te sparen voor de vlammen in de werkplaats. De brand in het pand aan de Korvetweg was rond 02.15 uur onder controle.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP