Zeer grote brand in pand Venlo: asbest vrijgekomen en NL-Alert uitgestuurd

Bij een bedrijf in Venlo is zaterdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer meldt dat er veel rook vrij komt en adviseert omwonenden uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

De brand is opgeschaald naar een GRIP situatie, aldus de Veiligheidsregio Limburg-Noord op X. Dat houdt in dat de hulpdiensten en ondersteunende teams samen het incident bestrijden.

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Zondagochtend komt er een gespecialiseerd bedrijf in beeld brengen waar het asbest is neergekomen. Er is ook een NL-Alert verstuurd om de rook en asbestdeeltjes in de rook.

De brand woedt in een pand aan de Groethofstraat op een industrieterrein in het noordoosten van Venlo. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak slaan.

Hart van Nederland/ANP