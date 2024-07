Meerdere appartementen ontruimd bij grote brand in fietsenwinkel Brummen

Een fietsenwinkel in Brummen is dinsdagavond getroffen door een uitslaande brand. Daardoor moesten enkele naastgelegen appartementen worden ontruimd. Niemand raakte gewond.

De brand in de zaak aan de Ambachtstraat brak uit rond 22.30 uur. Volgens de brandweer werd de eigenaar van de fietsenzaak wakker door de geur van de rook. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de eigenaar naar beneden is gegaan en daar een brandende werkplaats aantrof.

Appartementen ontruimd

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden zijn via X geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De omgeving van het pand is door de politie ruim afgezet. Ook zijn enkele appartementen rondom de fietsenwinkel ontruimd. De huizen raakten door de brand niet beschadigd.

Iets na 00.30 uur was de brand, die beperkt is gebleven tot de werkplaats van de fietsenwinkel, onder controle. Een deel van het dak werd voor de zekerheid opengezaagd om te kijken of er nog vuur tussen de dakbeplating zat, maar dit was niet het geval. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.