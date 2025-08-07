Oud-wijnboer Melle kon maar net aan vlammen ontsnappen en helpt nu Franse collega's

Hoewel de catastrofale bosbranden in Frankrijk langzaam onder controle worden gebracht, zit de schrik er bij Nederlanders daar nog goed in. Woensdagavond vertelden meerdere vakantievierende Nederlanders bij Hart van Nederland wat ze hebben meegemaakt. Maar los van het feit dat het ingrijpend is voor vakantiegangers, zijn het vooral de inwoners die zwaar worden getroffen. En ook voor lokale wijnboeren zijn de branden funest. Na jaren van slechte oogsten, komt dit drama er nog eens bovenop. De Nederlandse oud-wijnboer Melle Kloosterman uit Groningen wil daar iets aan doen.

Melle kon zelf niet meer terugkeren naar zijn camperplek in Lagrasse, omdat het vuur daar letterlijk en figuurlijk roet in het eten gooide. Hij mocht daarom overnachten op het erf van de burgemeester van Talairan. Inmiddels is de Groninger uit Buitenpost alweer een stuk noordelijker in Frankrijk, op weg terug naar Nederland. Wat hij heeft meegemaakt, heeft diepe indruk op hem gemaakt.

Grote actie

Hoewel hij inmiddels is gestopt als wijninkoper, wil hij nu toch iets betekenen voor de getroffen Zuid-Franse wijnboeren. Die kampen al jaren met mislukte oogsten en staan nu voor nóg meer ellende. Daarom is zijn oproep duidelijk: "Koop in bij Zuid-Franse wijnboeren." Of dat nu particulier of zakelijk is, maakt hem niet uit. Melle wil een grote actie opzetten en zo veel mogelijk Nederlanders in beweging krijgen.

Hoe hij dat hoopt te doen, zie je in bovenstaande video.