Bewoners van balkon gered bij woningbrand in Zoetermeer

De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere bewoners van het balkon gered bij een brand in een appartementencomplex in Zoetermeer. Twee etages zijn ontruimd en in totaal zo'n 40 bewoners moesten hun woning verlaten.

De brand brak even voor middernacht uit in een appartement op de eerste etage van het complex aan de Adigestroom. De meeste bewoners konden met hulp van de brandweer door de voordeur naar buiten worden begeleid. Sommige bewoners op de eerste etage konden door de rook op de gang niet zelfstandig naar buiten. Zij zijn met hulp van een hoogwerker uit het pand gehaald.

Drie bewoners hadden last van de rook die ze hadden ingeademd. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Inmiddels zijn de meeste bewoners weer thuis. Alleen de woning waar de brand uitbrak is onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dit wordt onderzocht.