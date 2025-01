Brandweer Goes al bijna 24 uur druk met grote brand, nu ook bioscoop dicht

De brandweer is nog steeds bezig met het blussen van een brand in een grote loods in Goes. De brand, die zaterdagmiddag begon en zondagochtend vroeg weer oplaaide, zorgt voor erg veel rookoverlast in de omgeving. De DaVinci bioscoop in de Zeeuwse plaats heeft daarom de deuren gesloten, omdat het daar naar rook stinkt.

De brand woedt in een bedrijfspand aan de Pearyweg. Even na 15.30 uur op zaterdag kwamen de eerste meldingen van de brand binnen. Doordat de wind gedurende de nacht draaide, laaiden de vlammen zondag weer op en komt er weer veel rook vrij. Die trekt in de richting van de Zeelandbrug en is van verre te zien. Inmiddels is de brandweer dus bijna 24 uur in de weer met de brand, en woorden brandweerlieden noodgedwongen afgelost.

Omdat het onveilig is in het brandende pand, kan de brandweer niet naar binnen en dat bemoeilijkt het blussen. Dat gaat nog uren duren, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio zondagmiddag. Er is niemand gewond geraakt. Straten in de omgeving zijn afgezet. De brandweer heeft een grotere sloopkraan ingezet, waarmee dak- en geveldelen worden weggehaald om de kernen van de brandhaarden te bereiken.

De brandweer blijft metingen uitvoeren, tot voorbij Zierikzee. Maar op leefniveau zijn geen verhoogde concentraties van giftige stoffen gemeten. Wel kunnen er roetdeeltjes en brandresten neerslaan in de omgeving.

Hart van Nederland/ANP