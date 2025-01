Goes geteisterd door loodsbrand: brandweer al sinds zaterdag in actie

De grote brand in een bedrijfspand aan de Pearyweg in Goes is zondagochtend opnieuw opgelaaid. Sinds zaterdagmiddag is de brandweer met man en macht bezig het vuur te bestrijden. Door een draaiende wind verspreiden de vlammen zich weer en trekt er opnieuw veel rook richting de Zeelandbrug. Het blussen zal naar verwachting nog uren duren.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland is de rook giftig, "zoals elke rook, je moet eruit blijven". Toch laten metingen zien dat er geen verhoogde waardes zijn vastgesteld "op leefniveau, dus waar mensen en dieren wonen en leven". De brandweer blijft de luchtkwaliteit voortdurend monitoren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Blusrobot en waterkanonnen

Met meerdere eenheden en speciaal materieel, waaronder onbemande waterkanonnen en een blusrobot, probeert de brandweer het vuur onder controle te krijgen. De loods zelf is vanwege instortingsgevaar niet meer veilig te betreden. De inzet van de blusrobot leverde weinig op door ingezakte stellingen. Voor zover bekend zijn er bij de brand geen gewonden gevallen.

Zaterdagavond zorgde de rook voor gevaarlijke situaties op de A58, waarna de omgeving werd afgesloten. Ook zondagochtend is de rookpluim van verre zichtbaar. De brandweer blijft voorlopig actief op het terrein om verdere escalatie te voorkomen.