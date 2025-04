Bewoners flat Heerhugowaard kunnen spullen ophalen na brand

De bewoners van het appartementencomplex in Heerhugowaard waar donderdagavond brand uitbrak, kunnen komende week spullen ophalen in hun woning. Een woordvoerder van woningcorporatie Woonwaard, eigenaar van het complex, laat weten dat het pand daarvoor inmiddels veilig genoeg is. Terug naar huis kunnen de bewoners voorlopig nog niet.

De brand in het complex ontstond donderdagavond na een explosie. Vijf mensen raakten daarbij lichtgewond en een aantal huisdieren kwamen in de vlammen om het leven. Vier minderjarigen en een 19-jarige man zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Het voorarrest van de 19-jarige is maandag met twee weken verlengd, de vier tieners zijn vrijgelaten, maar blijven verdachte.

Bewoners ondergebracht in hotel of bij familie

Het appartementencomplex, dat grenst aan de Umbriëllaan en de Titanialaan, bestaat uit 66 appartementen en drie bedrijfspanden. Van de appartementen worden er twaalf gehuurd door cliënten van een zorginstelling. Het gaat om jongeren tussen de 16 en 21 jaar die niet bij hun ouders kunnen wonen. Zij worden tijdelijk elders opgevangen.

Ook de bewoners van de andere appartementen hebben ergens anders onderdak gevonden. Voor een deel van hen heeft Woonwaard een hotel geregeld, een ander deel verblijft bij bijvoorbeeld vrienden of familie. Of en wanneer de appartementen weer bewoonbaar zijn, is nog niet duidelijk. Daarover verwacht Woonwaard eind volgende week meer duidelijkheid.

