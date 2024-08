Auto van burgemeester Buma uitgebrand in Leeuwarden, waarschijnlijk aangestoken

Bij een woning in Leeuwarden is dinsdagochtend een elektrische auto in brand gevlogen. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het om de auto van burgemeester Sybrand Buma gaat.

De brand werd om 05.30 uur gemeld. De wagen stond geparkeerd op de oprit van de woning van de burgemeester. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis. Volgens de politie is brandstichting het meest waarschijnlijke scenario.

Voor zover bekend zijn er nog geen verdachten in beeld, of arrestaties verricht. De woordvoerder laat weten dat de burgemeester verder geen commentaar zal geven op het incident.

Branden bij politici

Vorig jaar werd de auto van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot in brand gestoken. Dat gebeurde in Nagele (Flevoland) toen het voertuig geparkeerd stond. Als landbouwwoordvoerder van zijn partij kreeg De Groot bedreigingen van radicale boerenclubs. Wie verantwoordelijk was voor de brandstichting is niet duidelijk geworden.

Begin deze maand werd een 43-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van meerdere brandstichtingen in de Maasstad, onder meer bij het huis van de Rotterdamse DENK-wethouder Faouzi Achbar. Hij en zijn gezin waren op dat moment niet thuis.

Hart van Nederland/ANP