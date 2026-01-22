Aantal woningen seniorenflat Vlissingen bewoonbaar na explosie, eerste bewoners terug

Goed nieuws voor een aantal bewoners van de seniorenflat in Vlissingen, waar vorige week een explosie plaats vond. De eerste mensen kunnen terug naar huis, een aantal woningen zijn weer bewoonbaar gemaakt, laat woningcorporatie l'escaut weten. Na de explosie vorige week ontstond er ook een brand.

Bewoners kunnen douchen, naar de wc, koken en de verwarming doet het. Maar nog niet alle schade aan de appartementen is hersteld, benadrukt l'escaut. Door de explosie zijn radiatoren losgekomen en ruiten en puien beschadigd geraakt. De woningcorporatie is nog bezig met het herstellen van alle schade aan het gebouw.

Mensen die in de huizen wonen direct naast, boven en onder de woning waar de explosie was, kunnen nog niet terug. Bij de ontploffing aan de Schutterijstraat raakten drie mensen gewond. De oorzaak van de explosie was gas.