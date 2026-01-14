Zware explosie in Vlissingen: meerdere gewonden na brand in seniorenflat

Bij een zware explosie in een seniorenflat aan de Schutterijstraat in Vlissingen zijn dinsdagavond meerdere mensen gewond geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Eén van de slachtoffers raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De explosie gebeurde kort na 23.00 uur in een appartement op de tweede verdieping van het wooncomplex. De klap was tot in de wijde omgeving te horen. Direct na de ontploffing brak een felle brand uit, waarna de brandweer met veel materieel uitrukte en opschaalde naar zeer grote brand.

Zwaargewonde uit woning gehaald

Rond 00.20 uur trof de brandweer een zwaargewonde aan in één van de woningen. Het slachtoffer werd met een hoogwerker uit het gebouw gehaald, waarna ambulancepersoneel de medische zorg overnam. Even later is de persoon met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. In totaal spreekt de veiligheidsregio van meerdere gewonden.

De brand was rond 00.45 uur onder controle en de brandweer gaf daarna het sein ‘incident meester’. Door de explosie raakten meerdere appartementen zwaar beschadigd. Ook in de omgeving is de schade groot: ruiten van zeker twintig woningen zijn gesprongen en op straat ligt veel glas en puin. De politie heeft het gebied afgezet.

Opgevangen in het politiebureau

Voor getroffen bewoners is een opvanglocatie ingericht op het politiebureau aan de Breestraat in Vlissingen. Bewoners zijn met busjes naar deze locatie gebracht. Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn daar aanwezig om ondersteuning te bieden, meldt de Veiligheidsregio Zeeland.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De politie gaat woensdag verder met het onderzoek.