Grote schade in buurt na explosie in Vlissingen: brokstukken op auto’s

De schade na een explosie en felle brand in een wooncomplex in Vlissingen is groot. De bewoner van het appartement waar de explosie plaatsvond, ligt nog in het ziekenhuis. Dat meldt de gemeente. Ook omliggende panden en meerdere auto’s raakten beschadigd door de klap en de brand aan de Schutterijstraat.

Naast deze bewoner raakten nog twee mensen gewond. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder gaat de politie niet uit van een misdrijf. De veiligheidsregio is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie.

Veel schade in de omgeving

Bouw- en Woningtoezicht en de woningcorporatie bekijken ondertussen of het pand veilig is. Pas daarna wordt duidelijk of en wanneer bewoners terug kunnen naar hun woning. De directe buren kunnen voorlopig nog niet terug. Voor hen wordt opvang geregeld.

Op beelden is te zien dat de knal ook schade heeft aangericht aan geparkeerde auto’s en panden in de buurt. Een witte Mazda van een van de buren van het slachtoffer ligt bezaaid met puin van de ontplofte muur en gevel. Bij een winkel aan de overkant zijn ramen gesneuveld en bij een ander pand zijn dakpannen verschoven en kapotgegaan door de explosie.

Een witte auto op de parkeerplaats ligt bezaaid met puin van de ontplofte muur en gevel. Beeld: Provicom

Bewoners opgevangen

De explosie gebeurde dinsdagavond even na 23.00 uur in een appartement van een seniorencomplex in het centrum van Vlissingen. In het gebouw zitten in totaal 32 appartementen. De knal was in de wijde omgeving te horen.

Veel bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Twintig mensen brachten de nacht door in een voormalig politiebureau en zijn inmiddels ondergebracht in hotels, zegt een gemeentewoordvoerster. Andere bewoners zijn opgevangen door familie. Het hele complex staat voorlopig leeg.