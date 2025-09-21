Vlissingen opgeschrikt door explosie: meerdere gewonden en vier huizen beschadigd

Een harde knal in de nacht van zaterdag op zondag heeft zeven woningen aan de Bonenburg in Vlissingen flink beschadigd. Bewoners werden opgeschrikt door een explosie rond 02.15 uur. Eén van de slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, volgens een correspondent ter plaatse zou het gaan om een jongen van 15 jaar.

Volgens buurtbewoners leek het "alsof er een bom ontplofte". Direct kwamen brandweerwagens, meerdere politie-eenheden en ambulances ter plaatse.

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland trof de brandweer na de ontploffing geen brand aan, maar wel meerdere gewonden. Drie mensen hadden snijwonden door rondvliegende glasscherven en kregen medische zorg.

Ravage in de straat

De schade in de straat is groot: gevels zijn ontzet, kozijnen ontwricht, deuren vernield en ramen gebarsten. Bij enkele woningen zijn er ook dakpannen van het dag gevallen. Stichting Salvage is ingeschakeld om bewoners te helpen met de eerste schadeafhandeling.

De explosie is "met opzet en buiten de woning ontstaan", zegt een woordvoerder. Of die ook gericht is op "een bepaald iemand in de straat, is allemaal onderdeel van ons onderzoek". Zondag wordt nog forensisch onderzoek verricht in de straat. De hulpdienst roept buurtbewoners met camerabeelden of tips op om zich te melden via 0900-8844.