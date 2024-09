Zonnige dag met later kans op onweersbuien in het zuidoosten

De dag begint op veel plekken met hetzelfde grijze weerbeeld als woensdag. In grote delen van het land hangt in de ochtend nog flink wat bewolking. Maar naarmate de dag vordert, breekt de zon door, vooral in het zuiden en westen. Het belooft een mooie dag te worden met uiteindelijk een strakke blauwe lucht en temperaturen tussen de 20 en 24 graden.

Ondanks de opklaringen blijft de oostelijke wind stevig doorwaaien, wat het weer op donderdag ideaal maakt voor zonne- en windenergie.

Kans op regen- en onweersbui

Donderdagmiddag verdwijnt de bewolking volledig en krijgen we een zonovergoten dag. Toch is er aan het einde van de middag kans op een lokale regen- of onweersbui in het oosten en zuidoosten van het land. In de meeste andere delen blijft het droog en zonnig. Let wel op: in de avond kunnen deze buien lokaal flink uitpakken, met kans op onweer en stevige windstoten.

Ook dit weekend kunnen we nog genieten van mooi weer, al kunnen er zondagavond wel buien ontstaan. Na het weekend lijkt de herfst dan echt te beginnen, met lagere temperaturen, meer regen en stevige wind.