Zondag code geel in heel Nederland vanwege zware onweersbuien

Het KNMI heeft voor zondag code geel afgegeven om zware onweersbuien. In de middag en avond trekken er van het zuidwesten naar het noordoosten van Nederland zware onweersbuien over.

In het hele land geldt code geel voor plaatselijke wateroverlast of afbrekende takken "door een tijdelijk snel toenemende wind", meldt het KNMI. De buien kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten van 60 kilometer per uur. Plaatselijk kan er binnen een uur 30 millimeter regen vallen.

Wat betekenen de weerwaarschuwingen eigenlijk? Dat zie je in onderstaande video:

2:39 Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Vanuit het zuidwesten trekken zondag in de loop van de dag enkele regen- en onweersbuien over het land. Voor de buien uit kan het kwik nog oplopen tot ruim boven de 25 graden.

Hart van Nederland/ANP