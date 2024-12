Zon moet vechten voor een plekje, bewolking blijft in de buurt

Voor wie uitkijkt naar de zon, blijven het lastige dagen. Hoewel de zon zondag af en toe doorbreekt, voert bewolking de boventoon. Toch een wandeling maken zonder regen én met wat zon? Kies je moment goed.

Zondagochtend krijgt vrijwel het hele land te maken met (lichte) regen. Volgens meteoroloog Robert de Vries zijn dit de restanten van storm Darragh, een van de 'tweelingstormen' samen met Conall. Nederland ontsnapte aan zware windschade, maar kreeg wel flink wat regen te verduren. Zondagochtend vallen daar de laatste druppels van.

Later op zondag trekt het regengebied zuidwaarts en verlaat het land. In het noorden en noordoosten komt dan de zon tevoorschijn. In de loop van de dag volgen het midden en zuiden van Nederland, maar in het noorden neemt bewolking alweer toe. Langs de Waddeneilanden kan er zelfs opnieuw wat motregen vallen. Het wordt 6 tot 8 graden, met een stevige noordoostelijke wind die het langs de kust extra fris maakt.

Toch wat zon

Ook komende week is er weinig ruimte voor de zon. Maandag trekt vanuit het oosten opnieuw regen het land in. Het uiterste westen en noorden houden het waarschijnlijk droog, maar het wordt niet warmer dan 6 graden. Dinsdag belooft opnieuw een grijze dag te worden, terwijl woensdag misschien enkele opklaringen brengt.

Donderdag keert de bewolking terug, maar de vrijdag is hét bewijs dat er na regen (en veel bewolking dus) toch zonneschijn kan komen. Maar alles heeft zijn prijs: de temperatuur daalt dan namelijk naar slechts 4 graden.