Zomergevoel in april: zaterdag volop zon en lokaal 25 graden

Een warme lentezaterdag staat voor de deur. De dag begint nog fris, met vooral in het noorden en midden van het land plaatselijk dichte mist en lage wolken. Maar zodra die verdwijnen, neemt de zon het snel over. In grote delen van Nederland schiet de temperatuur dan omhoog.

Zaterdagmiddag wordt het op veel plekken warmer dan 20 graden. In het zuiden kan zelfs de magische grens van 25 graden worden bereikt. Daarmee is het voor het eerst dit jaar écht zomers warm.

Toch is het warme weer van korte duur. Vanuit het zuidwesten trekken later op zaterdag wolken het land binnen. In de nacht naar zondag volgen dan eindelijk de eerste buien sinds lange tijd. Onder de bewolking blijft het relatief zacht, met minimumtemperaturen van zo'n 10 graden.

Zondag start nat, later zon in het westen

Zondagochtend ziet er een stuk minder vriendelijk uit. Verspreid over het land vallen dan enkele buien. In de middag wordt het beter: in het westen klaart het op en breekt de zon weer door. De wind draait naar het zuidwesten en het wordt nog zo'n 18 graden.

Ook na het weekend blijft het aan de zachte kant met temperaturen rond de 16 graden. Het weerbeeld is wisselend: zonnige momenten worden afgewisseld met regen. De zuidwestelijke wind houdt aan en de nachten blijven mild.