Zomerse dinsdag met lokaal 26 graden, maar later flinke wind en regen

Er staat een zomerse dinsdag voor de deur, met in het oosten en zuidoosten temperaturen tot wel 25 à 26 graden, de hoogste van de hele week. De ochtend begint stralend met veel zon, maar dat mooie weer is van korte duur: later op de dag neemt de bewolking toe en steekt een stevige wind op.

Vanuit het westen nadert namelijk een weersomslag. Eerst schuift er sluierbewolking binnen, later gevolgd door steeds dikkere wolkenvelden. Tegen de avond is er in het noordwesten zelfs kans op wat regen. Tegelijkertijd wakkert de wind aan, vooral langs de kust, waar het kan waaien tot windkracht 7.

Wisselvallig weer

Het contrast met de dagen daarna is groot. Vanaf woensdag schakelen we over naar een wisselvallig weertype. Donderdag lijkt daarbij de natste dag te worden, met regelmatig buien, wolkenvelden en af en toe wat zon. De wind blijft stevig uit het zuidwesten waaien en de temperatuur zakt naar een frisse 18 à 19 graden, iets onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar.

Ook tijdens het Pinksterweekend blijft het aan de koele kant, al lijken de vooruitzichten voor tweede Pinksterdag iets droger. Vanaf volgende week is er weer zicht op zachter en stabieler weer.