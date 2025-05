Dit is wanneer je weer lekker weer kunt verwachten

Na weken droogte is het de laatste dagen weer meer aan het regenen. Het lekkere weer waar we inmiddels best gewend aan waren geraakt, is daarmee voorbij. Toch is er hoop voor zonliefhebbers: dit weekend wordt het namelijk weer lekker weer. Hieronder lees je wanneer en waar je de zon en lekkere temperaturen kunt verwachten.

In het Hemelvaartsweekend kunnen we ons opmaken voor aangenamer weer. Er is zaterdag flink wat ruimte voor de zon en het wordt aangenaam warm met temperaturen tussen 20 en 25 graden. Ook zondag is het warm, maar na een droge start met zon stijgt in de loop van de dag de kans op regen en onweersbuien en deze brengen daarna verkoeling.

Donderdag

Donderdag is het nog erg nat en druilerig en wordt het niet warmer dan 17 graden. Maar vrijdag trekt een hogedrukgebied vanuit Frankrijk het land binnen.

Vrijdag

In de ochtend waait het nog stevig en kan er in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag wordt het overal zonniger en droog. De wind neemt af en de temperatuur stijgt naar zo’n 18 graden in het noorden, 20 in het midden en 22 in het zuiden.

Zaterdag

Zaterdag ligt het hogedrukgebied boven Nederland of Duitsland. Er staat weinig wind, de zon schijnt volop en het blijft waarschijnlijk droog. Warme lucht uit Frankrijk zorgt ervoor dat de temperatuur oploopt tot 22 graden in het noorden, 24 in het midden en zelfs 26 graden in het zuiden. Let op: de zonkracht bereikt UV-index 6 tot 7, de hoogste van dit jaar tot nu toe.

Zonder bescherming kun je binnen 15 tot 20 minuten verbranden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Zondag

Op de slotdag van het weekend neemt de buienkans weer toe, want vanaf zondag zijn we weer onder invloed van lagedrukgebieden. In de nacht naar zondag trekt een koufront over het land, wat gepaard gaat met enkele regen- en onweersbuien. Overdag schijnt de zon regelmatig, maar blijven er ook enkele buien overtrekken.

De wind draait naar west en neemt toe, waardoor het iets minder warm wordt dan zaterdag. Toch blijft het met temperaturen tussen 20 en 24 graden van noord naar zuid zeker aangenaam.

Maandag

De maand juni begint wisselvallig. De temperatuur zakt iets terug naar waarden tussen 18 en 22 graden, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.