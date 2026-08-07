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Zomers weekend voor de boeg, ook volgende week tropisch warm

Weerbericht

Vandaag, 07:54

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De dag begint vrijdag nog bewolkt, maar in de middag komt de zon steeds meer tevoorschijn. De temperatuur stijgt naar 20 tot plaatselijk 25 graden. In het weekend gaan deze waarden alleen nog maar verder omhoog, met op zondag zelfs tropische temperaturen. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Zaterdag is er volop zon. Op veel plaatsen wordt het zomers warm met 25 tot 29 graden. Aan zee is het wat koeler; daar stijgt de temperatuur niet verder dan 24 graden. Zondag is er ook veel zon en wordt het 30 tot 32 graden. Op de Wadden wordt het minder warm: zo'n 25 graden.

Spat regen, maar ook tropisch

Volgende week trekt op maandag en dinsdag wat meer bewolking over en kan er zelfs een spat regen vallen. De temperatuur gaat iets omlaag naar 25 graden, maar op woensdag gaan we weer richting tropische temperaturen. In bovenstaande video vertelt De Vries uitgebreid wat we van het weer kunnen verwachten komende dagen.

Voor de zonsverduistering in de avond ziet het weer er gunstig uit. Wil je kijken en heb je geen eclipsbril? Dan kun je de zonsverduistering ook in de schaduw van een vergiet zien. Hoe dat werkt, zie je in onderstaande video.

Hoe je met een vergiet de zonsverduistering kunt zien
1:21

Hoe je met een vergiet de zonsverduistering kunt zien

Door Redactie Hart van Nederland

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