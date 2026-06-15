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Zomer keert terug in Nederland, richting het weekend tropische temperaturen verwacht

Weerbericht

Vandaag, 07:22

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De zomer keert weer terug in Nederland. Nadat we de afgelopen dagen te maken hebben gehad met frisse temperaturen en regenbuien, kan de korte broek weer uit de kast. Deze week wordt het namelijk weer flink warmer, aldus meteoroloog Dennis Wilt.

De week begint maandagochtend op veel plaatsen bewolkt met lokaal wat motregen. In de middag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en blijft het droog. Het wordt ongeveer 17 graden in Groningen tot maximaal 21 graden in Limburg.

Tropisch warm

Dinsdag valt er in de ochtend in het oosten nog een bui, maar de rest van de dag blijft het overal droog. Met geregeld zon wordt het alweer een stuk warmer met 18 graden op de Wadden tot een zomerse 25 graden in het zuidoosten.

Vanaf woensdag steekt er een zuidelijke wind op wordt het overal 25 tot 30 graden. Richting het weekend wordt het tropisch en drukkend warm, waarbij ook de kans op een regen- of onweersbui toeneemt.

Bekijk het hele weerbericht en de weersverwachting voor deze week in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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