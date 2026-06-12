Kans op 'super El Niño': wat merken we daarvan in Nederland?

El Niño is officieel begonnen en volgens verschillende weermodellen kan het weerfenomeen de komende maanden uitgroeien tot een zeer krachtige variant. Meteorologen wereldwijd volgen de ontwikkelingen daarom op de voet. Sommige experts spreken zelfs van een mogelijke "super El Niño". Maar wat is El Niño eigenlijk? En gaan we daar in Nederland ook iets van merken?

Het weerfenomeen ontstaat door uitzonderlijk warm zeewater rond de evenaar in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan. "Dat klinkt misschien als een ver-van-ons-bedshow, maar die extra warmte beïnvloedt weerpatronen over vrijwel de hele wereld", legt Meteoroloog Dennis Wilt uit. "Je kunt het vergelijken met een steen die in een vijver wordt gegooid. De verstoring begint op één plek, maar de gevolgen zijn duizenden kilometers verderop merkbaar."

El Niño komt gemiddeld eens in de twee tot zeven jaar voor en houdt vaak maanden tot meer dan een jaar aan.

El Niño stuwt temperatuur wereldwijd op

Een sterke El Niño kan grote gevolgen hebben. In landen als Australië, Indonesië en delen van India neemt de kans op droogte en hittegolven vaak toe. Andere regio's krijgen juist vaker te maken met hevige regenval en overstromingen.

Ook de landbouw kan hard worden geraakt. "Minder neerslag kan op sommige plekken leiden tot lagere oogsten. In andere gebieden ontstaan juist gunstigere omstandigheden door extra regenval", legt Wilt verder uit.

Klimaatwetenschappers kijken daarnaast naar de mogelijke invloed op de wereldwijde temperatuur. El Niño kan de opwarming van de aarde tijdelijk versterken. De vorige krachtige El Niño speelde volgens experts al een rol bij recordhoge temperaturen wereldwijd. Daardoor bestaat ook nu de kans op nieuwe warmterecords in de komende jaren.

Wat betekent dit voor Nederland?

Voor Nederland zijn de gevolgen minder direct. "El Niño bepaalt het weer hier niet, maar kan de kans op bepaalde weerspatronen wel vergroten", vertelt Wilt.

Historisch gezien verlopen winters in Noordwest-Europa tijdens een sterke El Niño vaker zacht en wisselvallig. Ook de herfst voorafgaand aan zo'n periode is geregeld natter. Dat hangt samen met weersystemen die via de Atlantische Oceaan onze omgeving bereiken.

Hoe krachtig deze El Niño uiteindelijk wordt, moet de komende maanden blijken. Verschillende instituten schatten de kans op een krachtige tot zeer krachtige gebeurtenis inmiddels hoog in. Daarom kijken meteorologen wereldwijd met extra aandacht naar de ontwikkelingen boven de Stille Oceaan.