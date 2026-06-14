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Na fris weekend gaan we komende dagen weer naar ruim 30 graden

Weerbericht

Vandaag, 10:58

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Het is inmiddels halverwege juni, maar van echt zomerweer is nog altijd geen sprake. Met temperaturen rond 18 graden blijft het ook zondag nog aan de frisse kant. Het goede nieuws: het weer wordt wel minder wisselvallig en later deze week kan het kwik oplopen tot zomerse waarden.

Op de meeste plaatsen blijft het zondag droog. Alleen in het noorden en oosten kan in de ochtend nog een lichte regenbui vallen. Daarbij waait een frisse noordwestenwind, waardoor het een paar graden koeler is dan normaal voor deze tijd van het jaar.

Zon laat zich vaker zien

Hoewel het nog fris blijft, laat de zon zich de komende dagen vaker zien. Ook maandag verloopt droog en zijn er geregeld zonnige perioden.

De temperatuur komt dan uit rond 19 graden. Door de aanhoudende noordwestenwind blijft het nog net iets te koel voor een echt zomers gevoel.

Op weg naar zomerse temperaturen

Vanaf dinsdag verandert het weerbeeld. De wind draait naar het zuidwesten en voert geleidelijk warmere lucht aan.

In de loop van de week stijgt de temperatuur verder. Op veel plaatsen wordt het zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. Lokaal kan het later in de week zelfs 30 graden worden.

Wie van het warme weer wil genieten, doet er wel goed aan de paraplu nog niet op te bergen. Richting het volgende weekend neemt de kans op regen- en onweersbuien opnieuw toe.

Door Redactie Hart van Nederland

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