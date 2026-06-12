Volgende week tropische omslag: temperaturen richting de 30 graden

Na een koel weekend kan het weer volgende week flink omslaan. Volgens meteoroloog Robert de Vries lopen de temperaturen in de loop van de week fors op. Vrijdag kan het op meerdere plaatsen zelfs tropisch warm worden, met temperaturen rond de 30 graden.

Dit weekend blijft het nog fris voor de tijd van het jaar. Op veel plekken wordt de 20 graden niet gehaald. Ook maandag blijft het nog aan de koele kant, maar vanaf dinsdag gaat de temperatuur omhoog.

Ander weerpatroon

De omslag komt door een ander weerpatroon. Nu voert een westelijke tot noordwestelijke stroming nog koele lucht aan. Dat verandert in de loop van volgende week. Dan ontstaat er een hogedrukgebied boven Centraal Europa en ligt er een lagedrukgebied ten noordwesten van de Britse Eilanden. Daardoor draait de stroming naar het zuidwesten. Die brengt warmere, maar ook vochtigere lucht naar Nederland.

Vanaf donderdag kan het in grote delen van het binnenland zomers worden, met 25 graden of meer. In het zuidoosten kan het lokaal 28 graden worden. Vrijdag is op meerdere plaatsen 30 graden mogelijk.

Warmte kan zwaar aanvoelen

Of de warmte ook in het weekend blijft, is nog onzeker. Volgens De Vries zijn er scenario's waarin het erg warm blijft, maar Nederland ligt wel aan de rand van het warme gebied. "Als de wind iets meer naar het westen draait, kan de warmte snel weer verdwijnen."

Aangenaam hoeft het warme weer niet te worden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het drukkend aanvoelen. Dat speelt ook mee bij de nieuwe term van het KNMI: hittekracht. Daarbij tellen temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling samen mee.