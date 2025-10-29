Wisselvallige verkiezingsdag staat voor de deur, zon en regen lossen elkaar af

Het belooft woensdag een wisselvallige verkiezingsdag te worden, waarbij zon, wolken en regen elkaar zullen afwisselen. De dag begint namelijk met wat zon in de oostelijke helft van het land, maar in het noordoosten kan een bui vallen. In de loop van de ochtend kan er in het noordwesten ook wat lichte regen vallen. De temperatuur loopt op naar 13 à 14 graden bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden, meldt meteoroloog Robert de Vries.

In de avond en nacht trekt er regen over het land, maar in de loop van de nacht volgen ook flinke opklaringen vanuit het westen. De temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden bij een matige tot krachtige wind uit het westen.

Donderdag kan er in de ochtend in het noorden nog een bui vallen, maar voor de rest kunnen we een droge dag verwachten waarbij we ook geregeld de zon te zien krijgen. De temperatuur ligt in de middag rond de 13 à 14 graden bij een matige tot vrij krachtige wind.

Wisselvallig weekend

In aanloop naar het weekend is het vrijdag nog lange tijd droog, maar in de loop van de middag krijgen we wel te maken met af en toe wat regen vanuit het westen. Met een zuidelijke wind wordt er vrij zachte lucht aangevoerd op de laatste dag van oktober.

Zaterdag is het ook zacht met enige tijd regen, maar de temperatuur bereikt nog wel een graad of 16. Zondag vallen er enkele buien, maar is er ook ruimte voor de zon. We zitten dan wel weer in iets frissere lucht met een graad of 13 in de middag. Volgende week verloopt de eerste week van november wisselvallig, maar soms is er ook wat zon. De middagtemperatuur ligt tegen de 15 graden en daarmee is het vrij zacht.