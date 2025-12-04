Wisselvallig Sinterklaasweekend: zo verloopt het weer de komende dagen

In de meeste delen van Nederland blijft het donderdag droog, al kan in het noordoosten in de ochtend af en toe regen vallen. Later op de dag breekt de zon door, maar in het zuidwesten wordt het bewolkt met regen, vertelt Hart van Nederland-weerman Dennis Wilt.

Donderdagavond en vrijdagnacht blijft het grotendeels droog, hoewel op sommige plekken lichte regen mogelijk is. De temperatuur daalt tot ongeveer 4 graden.

Sinterklaasweekend

Het Sinterklaasweekend verloopt wisselvallig. Vrijdag laat de zon zich af en toe zien, maar de wolken overheersen. Met een maximum van zeven graden voelt het wat frisser aan. Tijdens pakjesavond blijft het droog, maar in de loop van zaterdagnacht begint het te regenen. Door een stevige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 10 graden, waardoor het weekend zachter wordt. De meeste droge momenten zijn zondag.

De nieuwe week begint ook wisselvallig, met een opwarming naar 15 graden.