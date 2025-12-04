Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wisselvallig Sinterklaasweekend: zo verloopt het weer de komende dagen

Weerbericht

Vandaag, 09:09

Link gekopieerd

In de meeste delen van Nederland blijft het donderdag droog, al kan in het noordoosten in de ochtend af en toe regen vallen. Later op de dag breekt de zon door, maar in het zuidwesten wordt het bewolkt met regen, vertelt Hart van Nederland-weerman Dennis Wilt.

Donderdagavond en vrijdagnacht blijft het grotendeels droog, hoewel op sommige plekken lichte regen mogelijk is. De temperatuur daalt tot ongeveer 4 graden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Sinterklaasweekend

Het Sinterklaasweekend verloopt wisselvallig. Vrijdag laat de zon zich af en toe zien, maar de wolken overheersen. Met een maximum van zeven graden voelt het wat frisser aan. Tijdens pakjesavond blijft het droog, maar in de loop van zaterdagnacht begint het te regenen. Door een stevige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 10 graden, waardoor het weekend zachter wordt. De meeste droge momenten zijn zondag.

De nieuwe week begint ook wisselvallig, met een opwarming naar 15 graden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Zie de maan schijnt door de bomen: supermaan op Pakjesavond
Zie de maan schijnt door de bomen: supermaan op Pakjesavond
Houdt Sinterklaas het droog? Zo ziet het weer er op pakjesavond uit
Houdt Sinterklaas het droog? Zo ziet het weer er op pakjesavond uit

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.