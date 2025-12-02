Houdt Sinterklaas het droog? Zo ziet het weer er op pakjesavond uit

Het wordt opnieuw zo'n dag met vooral veel grijs boven ons hoofd. In het zuidoosten kan dinsdagochtend nog even een streep zon doorbreken, maar in de rest van het land blijft het bewolkt.

Later op de middag wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur hangt rond de 8 à 9 graden. De wind is niet overdreven sterk: boven land waait een zwakke tot matige zuidenwind, terwijl het aan zee en op het IJsselmeer iets harder gaat met windkracht 3 tot 5.

In de avond en de nacht blijft de bewolking hangen. Vooral in het oosten komt nog wat motregen voor. Het koelt af naar 4 tot 6 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Woensdag verandert er weinig: het blijft vrijwel de hele dag grijs. Alleen in de ochtend in het oosten en later in de middag in het noordwesten kan heel even een zonnestraal doorbreken. Regen wordt nauwelijks verwacht. De middagtemperatuur blijft rond de 8 graden.

Pakjesavond

Donderdag blijft het overwegend droog en komt de zon wat vaker tevoorschijn. De temperatuur past precies bij deze tijd van het jaar. Voor iedereen die zich voorbereidt op Sinterklaasavond ziet het er gunstig uit: vrijdag blijft het op de meeste plekken droog en laat de zon zich zelfs af en toe zien. Met zo'n 7 graden in de middag is het fris, maar prima weer om Pakjesavond door te komen zonder nat pak.

Zaterdag en zondag slaat het weer opnieuw om. Dan trekken weer een paar storingen over ons land en valt er geregeld regen. De temperatuur loopt op naar zo'n 10 graden op zondag. Volgende week lijkt het nog zachter te worden, mogelijk zelfs 12 tot 13 graden. Van winterweer is voorlopig geen enkel spoor te vinden.