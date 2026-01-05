De winterse neerslag houdt aan: periodes van regen, sneeuw en gladheid

De nieuwe week is begonnen met veel winterse ongemakken. Maandag gold er op diverse plekken in het land code geel of zelfs oranje, het openbaar vervoer en verkeer op de weg zijn ontregeld. Het winterse weer kwakkelt tot en met het weekend verder door met periodes van regen, sneeuw en gladheid. Dit laat meteoroloog Dennis Wilt weten.

Maandagavond zullen de sneeuwbuien via het oosten het land uittrekken. Het wordt dan op de meeste plekken droog. Het klaart soms breed op en dan kan het boven een sneeuwdek ook flink afkoelen. In het binnenland zal er lokaal matige vorst zijn tot rond -8 graden. Ook kan er in het zuidoosten plaatselijk mist ontstaan. Later in de nacht trekken weer nieuwe winterse buien de kustregio’s binnen.

Winters weer houdt aan

De sneeuwbuien trekken dinsdag tijdens de ochtendspits vanuit de kustprovincies verder het land in. Later in de ochtend wordt het droger en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In de middag vallen vooral in het noorden nog een paar sneeuwbuien, terwijl het in het zuiden droog en zonnig is. De temperatuur komt maar even rond het vriespunt uit. In de avond gaat het weer vriezen en gaat het vanuit het westen op grote schaal sneeuwen.

Zo kwakkelt de winter tot en met het weekend verder door. In de nachten zal er lichte tot matige vorst zijn. De temperatuur ligt overdag een paar graden boven nul. Ook zullen er periodes zijn met regen, sneeuw en gladheid. Pas na het weekend lijkt de dooi door te zetten.