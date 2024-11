Winterse buien veroorzaken gladheid, maar zachter weer in aantocht

Het levert mooie plaatjes op, maar het zorgt op de wegen voor gevaarlijke situaties. Ook donderdagochtend moet er in grote delen van het land rekening worden gehouden met gladheid. Door winterse buien kan het wegdek op verschillende plaatsen verraderlijk glad zijn, waardoor een glijpartij of ongeluk in een klein hoekje zit. In de nacht van woensdag op donderdag ging het op meerdere plaatsen in het land mis. Het aankomend weekend wordt het een stuk zachter en schiet de temperatuur flink omhoog.

"De winterkou heeft ons aardig in zijn greep, maar dat duurt niet lang meer", vertelt meteoroloog Dennis Wilt. "Zondag kan het weer 15 graden worden. Maar op dit moment vriest het nog op sommige plekken."

In de noordelijke helft van Nederland vallen vandaag winterse buien. Lokaal kan dit leiden tot gladheid, vooral in gebieden waar eerder neerslag is gevallen en bevriezing optreedt. Naast natte sneeuw en hagel laat de zon zich vooral in het zuiden van het land zien, waar het grotendeels droog blijft. In het uiterste zuiden trekken wat hoge sluierwolken voorbij.

De westenwind neemt gedurende de dag iets in kracht af, maar blijft langs de kust stevig aanwezig. De temperaturen schommelen vanmiddag tussen 7 graden aan zee en 4 graden in het oosten. Vanavond koelt het landinwaarts snel af, met lichte vorst als gevolg.

Op vrijdag verandert er niet veel aan het weerbeeld. Het blijft guur en koud. Een aantrekkende west- tot noordwestenwind brengt buien met zich mee, soms met een winters karakter. Met weinig ruimte voor de zon wordt het hooguit 5 graden. Het blijft daardoor waterkoud.

Zachte lucht

Vanaf zaterdag verandert het weerbeeld. De wind draait naar het zuiden en brengt steeds zachtere lucht met zich mee. Later op de dag volgt regen, maar zondag warmt het aanzienlijk op. Met temperaturen tot wel 15 graden wordt het een stuk aangenamer.

Ook begin volgende week blijft het boven de 10 graden en worden de nachten weer warmer, waardoor de kans op gladheid nagenoeg nul is.