Code geel langer van kracht door gladheid: 'Felle sneeuwbuien op komst'

Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen donderdag hinder ondervinden van verraderlijke weersomstandigheden. Plaatselijk kan gladheid ontstaan door winterse buien of bevriezing. De weerswaarschuwing is met een paar uren verlengd in sommige provincies.

Tijdens en na felle hagel- en (natte) sneeuwbuien kan er kortdurend gladheid optreden, vooral in de Limburgse heuvels, waar lokaal 3 tot 5 centimeter sneeuw kan vallen. In de loop van de woensdagnacht neemt de activiteit af, maar door dalende temperaturen tot onder het vriespunt aan de grond kan bevriezing van natte wegen zorgen voor gevaarlijke omstandigheden.

De provincies waar donderdag code geel geldt: Groningen (tot 12.00 uur)

Friesland (tot 12.00 uur)

Drenthe (tot 12.00 uur)

Overijssel (tot 12.00 uur)

Flevoland (tot 04.00 uur)

Gelderland (tot 10.00 uur)

Utrecht (tot 10.00 uur)

Limburg (tot 10.00 uur)

Noord-Brabant (tot 10.00 uur)

De gladheid en zware windstoten kunnen onverwachts en zeer plaatselijk optreden, waardoor extra voorzichtigheid geboden is. Verkeer wordt geadviseerd rekening te houden met deze omstandigheden en waar nodig de snelheid aan te passen.